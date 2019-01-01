الأهلي يقترب من تجديد عقد مصطفى بصاص

الأهلي يقترب من تجديد عقد مصطفى بصاص

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

اقتربت إدارة النادي الأهلي، من تجديد عقد مصطفى بصاص، لاعب وسط الفريق، بعد توصية من المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للراقي.

عقد مصطفى بصاص مع الأهلي دخل في الفترة الحرة في شهر أبريل الماضي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر حاليًا.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن إدارة الأهلي في طريقها للتجديد مع بصاص، وفقًا لتوصية المدرب برانكو، الذي أكد على حاجته الفنية لخدمات اللاعب.

ومن المنتظر أن يتم تجديد عقد مصطفى بصاص خلال الأيام المقبلة، على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

مصطفى بصاص أنهى برنامجه التأهيلي، وشارك في التدريبات الجماعية، لينتظر إشارة المدرب برانكو للمشاركة في المباريات الرسمية.

ويسعى الأهلي للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الحالي، وذلك بعد بداية متعثرة بالخروج من دوري أبطال آسيا، والتعادل في أولى المباريات بالدوري السعودي.