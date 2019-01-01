محمد يوسف: حققنا الأهداف المطلوبة من ودية الأهلي ضد سوكر سمارت

المدرب المساعد يتحدث عن معسكر إسبانيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي حقق كافة الأهداف المطلوبة من اللقاء الودي ضد سوكر سمارت الإسباني يوم أمس.

وخاض الأهلي يوم أمس مباراته الودية الأولى في معسكره الخارجي في إسبانيا استعدادًا لعودة الدوري المحلي وانطلاق الموسم القادم، وقد هزم سوكر سمارت بتسعة أهداف دون مقابل وخاض اللقاء بـ22 لاعبًا.

بيراميدز يقترب من ضم مهاجم المقاولون ومدافع الجيش

ونقل الموقع الرسمي للنادي المصري عن يوسف تصريحات أوضح خلالها أن المباراة كانت فرصة لتجربة العديد من الأفكار الخططية والفنية بصرف النظر عن النتيجة.

وأضاف المدرب العام أن الهدف من وراء المباراة تحقق بما يتفق مع خطة الجهاز الفني الذي يسعى خلال المرحلة الحالية للوصول بالفريق إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية بعد فترة الراحة، بالإضافة إلى تجربة معظم اللاعبين للوقوف بدقة على العديد من الأمور الفنية واستكمال النواقص التى يحتاجها كل لاعب تمهيدًا للوصول بالفريق مع نهاية فترة المعسكر إلى افضل مستوً فني وبدني ممكن.

أخيرًا شدد يوسف أن الفريق الأحمر يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف المرجوة من معسكره الإسباني والوصول باللاعبين لأفضل حالة فنية وبدنية ممكنة، وكل هذا لحسم لقب الدوري المصري الذي يتصدره الفريق حاليًا.