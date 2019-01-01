سامي قمصان: مُطمئنون لمستوى الرباعي الدولي، ورمضان مقاتل في الملعب

المدرب المساعد يتحدث عن معسكر إسبانيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد سامي قمصان المدرب المساعد في النادي الأهلي بالإمكانيات الكبيرة لمعسكر إعداد الأهلي المقام حاليًا في إسبانيا، موضحًا أن اختيار مدينة إليكانتي كان موفقًا للغاية.

ويتواجد الفريق الأحمر حاليًا في المدينة التي أقام بها منتخب السنغال معسكره الإعدادي لكأس أمم أفريقيا، ويُقيم الأهلي معسكره الإعداد لنهاية الموسم الجاري وبداية الموسم الجديد.

وقد تحدث سامي قمصان بإيجابية كبيرة على الأجواء داخل المعسكر والإمكانيات المتاحة للفريق، موضحًا أن الجهاز الفني وضع برنامجًا بدنيًا وفنيًا محددًا لاستكمال العمل الذي بدأ في القاهرة عقب فترة الراحة السلبية وعودة اللاعبين للتدريبات.

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ومن المتوقع أن يشهد المعسكر 3 مباريات ودية متدرجة المستوى للوصول باللاعبين إلى المستويات المطلوبة، وقد أوضح قمصان أن فترة المعسكر الحالي كافية لتجهيز اللاعبين على كافة الأصعدة واستعادة عددًا من المصابين والوصول بهم لمرحلة متقدمة من التركيز لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف أن الجهاز الفني يُركز على النواحي النفسية للاعبين، لتخفيف الضغط العصبي عليهم خلال المرحلة الحالية، إلى جانب تحفيز الجميع بشكل مستمر لحصد لقب الدوري الذي يمثل الهدف الأساسي للأهلي.

وأكد قمصان أن أداء الرباعي الدولي "مروان محسين ووليد سليمان ومحمد الشناوي وأيمن أشرف" مع منتخب مصر خلال بطولة أفريقيا كان جيدًا ومطمئنًا للجهاز الفني الأهلاوي، مؤكدًا أن انضمامهم للمعسكر الإسباني خلال الأيام القادمة سيمنح النادي فرصة الاستفادة من جميع لاعبيه.

وأخيرًا أشاد قمصان بظهير أيسر الفريق "علي معلول" موضحًا أن استبعاده من قائمة تونس في كأس أفريقيا كان قرارًا مفاجئًا وصادمًا، كما أكد على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الأنجولي جيرالدو، ووصف رمضان صبحي الذي مدد إعارته مع النادي لموسم إضافي بالمقاتل وصاحب الشخصية القوية، مشددًا أن نجاح النادي في الحفاظ عليه للموسم القادم له آثار إيجابية جدًا على اللاعب والفريق.