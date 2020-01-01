مروان محسن عن الانتقادات: بنزيما من الأفضل بالعالم ويهاجمونه

مهاجم الأهلي تحاصره الانتقادات في أي مباراة

أكد مروان محسن؛ مهاجم الأهلي المصري، أنه لا يعطي بالًا لما يتعرض له من انتقادات حول أدائه، مستشهدًا بموقف كريم بنزيما؛ مهاجم ريال مدريد الإسباني.

صاحب الـ31 عامًا يغيب عن التهديف منذ منتصف شهر يناير الماضي، إذ كان آخر أهدافه في مرمى طنطا، باللقاء الذي انتهى لقاء الشياطين الحمر بنتيجة 5-0، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال مروان، خلال تصريحاته لموقع "في الجول" المصري: "أحيانًا التوفيق يكون مع اللاعب وأحيانًا أخرى لا، وبالأهلي لا يوجد تكاسل، فالكل يقاتل من أجل مساعدة الفريق وإسعاد الجماهير، وبالنسبة لي فالهجوم يلاحقني في عديد الأوقات، وما أتمناه فقط أن يكون الحكم منطقيًا".

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وأضاف: "كل لاعب يتمنى التسجيل ولا يريد إهدار أي فرصة، وأنا أتدرب بقوة حتى أقدم أفضل ما لدي بالمباريات".

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مهاجم المارد الأحمر تابع: "انظروا إلى بنزيما واحد من أفضل مهاجمي العالم، ومع ذلك يتعرض لانتقادات رغم قيامه بمجهود كبير من تحركات وفتح مساحات، وهو لاعب خططي يراه المدير الفني ومعظم لاعبي العالم".

واختتم: "أنا احترم جميع الآراء البناءة وأتقبل النقد، لكن ما يدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يشغلني نهائيًا، والحمد لله شاركت مع الأجهزة الفنية المختلفة سواء محلية أو أجنبية ممن تعاقبوا على تدريب الفريق، وتركيزي يكون في الملعب فقط".

يذكر أن مروان محسن شارك الموسم الجاري في 17 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع اثنين آخرين.