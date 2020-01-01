113 سنة أهلي – الخطيب وأبو تريكة: نجدد العهد بالحفاظ على قيم النادي

القلعة الحمراء تحتفل بذكرى تأسيسها الـ113

يحتفل النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة، بمرور 113 سنة على تأسيسه، حيث وجه محمود الخطيب؛ رئيس النادي، كلمة للجماهير بهذه المناسبة.

القلعة الحمراء تم تأسيسها في الرابع والعشرين من إبريل عام 1907، وتوافق ذكراه الـ113 أولى أيام شهر رمضان الكريم.

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ونقل الموقع الرسمي للنادي كلمة على لسان الخطيب، حيث قال: "اليوم ونحن نستقبل أول أيام شهر رمضان الكريم، تحل الذكرى الـ113 لتأسيس النادي الأهلي، الذي نفخر جميعًا بنشأته الوطنية والانتماء إليه.. وبهذه المناسبة نتوجه بالتهنئة لجماهير وأعضاء الأهلي، وبالتحية لكل أبناء النادي ومجالس إداراته السابقة، الذين ساهموا في رفع رايته وترسيخ مبادئه وإعلاء شأنه. كما لا يفوتنا توجيه الشكر لكل الأندية الشقيقة، التي تشاركنا هذه المناسبة، ومن بينها الأندية العربية التي تحمل اسم الأهلي، كل في دولته، تيمنًا بالنادي الأهلي وسيرًا على نهجه واقتداءً بقيمه وتقاليده.

"وها نحن نجدد العهد والوعد بالحفاظ دائمًا على ثوابت وقيم النادي، وبذل أقصى الجهد ليتبوأ الأهلي المكانة التي تليق بتاريخه وجماهيره وأعضائه".

وفي الإطار نفسه، أعرب محمد أبو تريكة؛ نجم الشياطين الحمر الأسبق، عن اشتياقه لناديه، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وحشني الاهلي ... 113 عام على تأسيس أعظم نادي في الكون".