نتائج اجتماع المجلس - الأهلي في ويمبلي وتصور كامل للاستاد

الخطيب يشكر أعضاء مجلسه على ترسيخ مبادئ الأهلي وتقاليده

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، أمس السبت، اجتماعه الدوري بفرع النادي بمدينة الشيخ زايد، اتخذ خلاله عدة قرارات.

وخلال الاجتماع، وجه الخطيب الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارات وقطاعات النادي المختلفة على ما بُذل من جهد خلال الفترة السابقة، وما تحمله الجميع من جهد، للارتقاء بالمستوى المهني والأخلاقي وترسيخ مبادئ الأهلي وتقاليده، متمنيًا للجميع التوفيق وبذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.

آل الشيخ يجتمع بجمهور الأهلي ويؤكد: صفقة كهربا مسافة السكة بشرط

وكلف مجلس الإدارة محمد سراج الدين؛ عضو المجلس ورئيس اللجنة الخاصة بمشروع استاد الأهلي، بعرض التصور الكامل عن المشروع والدراسات التى تمت بشأنه طوال الشهور الماضية في اجتماع المجلس القادم، وذلك في ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال في الاتجاهات المختلفة تمويليًا وهندسيًا وتسويقيًا، تمهيدًا لإتخاذ الخطوات الفعلية للبدء في إنشاء مشروع الإستاد.

وأوضح الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أن تم تكليف سراج الدين كذلك بالسفر إلى العاصمة البريطانية "لندن" خلال الفترة من 25 وحتى 28 من نوفمبر الجاري، لحضور مؤتمر ويمبلي للاستادات ممثلًا عن النادي، لعرض التصور الذي تم الاستقرار عليه بخصوص إنشاء استاد الأهلي الذي تم إدراجه في جدول أعمال المؤتمر.

كان الأهلي قد تلقى دعوة في إبريل الماضي من القائمين على المؤتمر، الذي يشارك به كبرى الأندية العالمية والشركات المتخصصة في بناء الاستادات.