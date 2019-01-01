أمير توفيق: فضل وغالي لهما دور أساسي بجميع صفقات يناير

الثنائي تقدم باستقالته من الأهلي في ديسمبر 2018

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، أن محمد فضل؛ مدير لجنة التعاقدات السابق بالنادي، وحسام غالي؛ منسق قطاع الكرة، كانا يساهمان في إتمام التعاقدات الشتوية حتى بعد رحيلهما.

الثنائي كان قد رحل عن القلعة الحمراء في ديسمبر من العام الماضي، متقدمين باستقالتهما، والتي قبلها محمود الخطيب؛ رئيس النادي.

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وقال توفيق، خلال تصريحاته عبر قناة "أون سبورت": "جميع صفقات يناير، حتى التي رحل قبل إتمامها فضل وغالي كان لهما دور أساسي بهما، نحن تعاقدنا مع 8 صفقات بيناير، عملت بمفردي في صفقة حسين الشحات ورمضان صبحي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، بمفردي بمعنى الإجراءات الأخيرة، لكن الترتيبات والعمل كله كان بدأ في عهد فضل وغالي".

وأضاف: "هذا واقع وحقيقة، حتى بعد رحيلهما كانا يتواصلا معي ويعرضا مساعدتي، وفضل كان يتواصل مع اللاعبين أنفسهم، حتى لا تتعرقل الصفقات".

يذكر أن الأهلي تعاقد في يناير 2019 مع ياسر إبراهيم، إسلام جابر، محمود وحيد، جيرالدو، حمدي فتحي، محمود وحيد، حسين الشحات، بالإضافة إلى استعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي.