سبب منع زيارة أبو تريكة لبعثة الأهلي في قطر

المارد الأحمر يفتتح مشواره بملاقاة الدحيل القطري

انتظر جمهور الأهلي المصري زيارة نجم الفريق الأسبق محمد أبو تريكة، لبعثة الشياطين الحمر المتواجدة حاليًا في العاصمة القطرية "الدوحة" إلا أن خالد مرتجي؛ عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، أكد أنه لن يتمكن من ذلك.

بعثة المارد الأحمر وصلت إلى الدوحة قبل يومين، وسط استقبال حافل من الجالية المصرية هناك، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية قطر 2020.

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ويستهل الأحمر مشواره في البطولة بمواجهة الدحيل؛ بطل الدوري القطري، في الرابع من فبراير المقبل، على أن يواجه الفائز منهما بايرن ميونخ الألماني؛ بطل دوري أبطال أوروبا، في الدور التالي.

وقال مرتجي، خلال تصريحاته لقناة "أون": "لا يمكن لأحد زيارتنا، هذا غير مسموحًا، نعيش في شبه فقعة، لا نفعل أي شيء أكثر من الذهاب للتدريبات والعودة للفندق على الفور، لدينا أصدقاء كُثر في قطع، لا نتمكن من رؤيتهم، فقط نتواصل معًا هاتفيًا، ممنوع دخول أحد للفندق وممنوع خروجنا".

وأضاف: "الاتحاد الدولي يحكم الأمور بشكل جيد، العزل ليس فقط للاعبين والجهاز الفني، بل لكافة أفراد البعثة، نحن أعضاء مجلس الإدارة أنفسنا سيتم عزلنا بالملعب دون الاختلاط بأحد، هم يريدون أن تمر البطولة بسلام دون إصابة أحد".

يذكر أن الأهلي تأهل للمونديال بعدما توج بطلًا لدوري أبطال إفريقيا 2020، بالفوز أمام الزمالك بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما عُرف إعلاميًا بنهائي القرن.