رسميًا - محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط بالأهلي

المدير الفني الأسبق للفراعنة يخلف طه لإسماعيل في القلعة الحمراء

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، تعيين محسن صالح؛ المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، رئيسًا للجنة التخطيط للكرة.

التعاقد مع المدير الفني الأسبق للفراعنة جاء بعد رحيل طه إسماعيل عن رئاسة اللجنة، إثر ارتباطه بعقد في أحد الاستديوهات التحليلية وهو ما يتعارض مع ما هو معمول به في القلعة الحمراء، حول الجمع بين العمل في النادي والعمل الإعلامي.

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وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أنه سيتم عقد اجتماعًا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة المقبلة، لترتيب العديد من الملفات والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة؛ سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض حاليًا معسكر إعداد خارجي في الإمارات، استغلالًا لفترة توقف الدوري، نظرًا لاستضافة مصر لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

ومن المقرر أن يستأنف المارد الأحمر مباريات الدوري المصري الممتاز بمواجهة الجونة في 25 من نوفمبر الجاري.

وخلال الشهر الجاري كذلك يستهل الأحمر مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.