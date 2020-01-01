فيديو - حوار مطول | مانويل جوزيه: من الصعب على فايلر أن يكون خليفتي

أسطورة الأهلي الأسبق يتحدث عن رأيه في رحيل فتحي وعاشور وإكرامي

أجرى الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه؛ المدير الفني الأسبق للأهلي المصري، حوارًا مطولًا مع قناة "أون تايم سبورتس"، أمس الخميس، متحدثًا به عن أوضاع القلعة الحمراء الحالية ورأيه في بعض القضايا.

البرتغالي معشوق الجماهير الأهلاوية احتفل بالأمس بعيد ميلاده الـ74، حيث أنه من مواليد التاسع من إبريل عام 1946.

المزيد من الفرق

في السطور التالية نستعرض ما قاله جوزيه في حواره، الذي تحدث به عن رأيه بالأداء الشياطين الحمر في الموسم الجاري، وموقفه من رحيل أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي..

اقرأ أيضًا: مناظرة زمهلاوية | بالأدلة القاطعة - لقب القرن من حق الأهلي وليس الزمالك

كيف أحوالك في ظل انتشار فيروس كورونا؟

العالم يمر بفترة صعبة للغاية، لكنني أضع الماسك على وجهي وارتدي الجوانتي، وأجري 8 كيلو يوميًا حتى فقدت جزء كبير من وزني، لذلك رغم أن عمري 74 عامًا إلا أنني أشعر أنني لا زلت شابًا.

ما هو أهم شيء في حياتك؟

واحد من أهم الأشياء في حياتي هو عملي بالنادي الأهلي، أعتقد أن هذا فرق كثيرًا في حياتي.

كيف ترى مستقبل كرة القدم بعد كورونا؟

الأمور تبدو صعبة للغاية، العالم كله يعاني، ستكون هناك مشاكل كثيرة بالأندية، سمعنا عن تخفيض رواتب اللاعبين والإدارات، وهناك بعض الأندية اقتربت من الإفلاس.

بالانتقال إلى الأهلي، هل لا زلت متابعًا له؟

الأهلي هو حياتي وأهم شيء حياتي، حققت معه 22 بطولة محلية وإفريقية، حققنا سويًا ما لم يحققه أحد.

حاليًا لست متابعًا جيدًا، لكنني احترم مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب، ودائمًا ما أسعد بتاريخه معه، فأعظم شيء فعلته منذ خروجي من بلدي هو قيادتي للأهلي.

ما رأيك في تشبيه البعض للمدير الفني الحالي للشياطين الحمر رينيه فايلر بخليفة مانويل جوزيه في الأهلي؟

هذا ليس سهلًا على الإطلاق (ضاحكًا)، عندما جئت للأهلي قالوا لي نريدك أن تكون خليفة هيديكوتي؛ مدرب الفريق الأسبق، والآن هم يكرروا ذلك مع فايلر.

أنا حاليًا بعيد عن الأهلي ولست متواصلًا مع الفريق ولا أتابعه، فلا يمكنني أن أقول رأيي في فايلر.

ما رأيك في قرار أحمد فتحي بالرحيل عن القلعة الحمراء؟

بالنسبة لي هذا قرار سيء للغاية، حزنت بهذا الخبر، لكنني أعلم أن نادي بيراميدز يفاوضه بمبالغ أكبر من الأهلي، في الأخير هو قراره ويعلم كيف ينهي مسيرته في الملاعب، رغم أنني

كنت أتمنى أن ينهي مشواره بالأهلي، خاصةً وأنه من أفضل اللاعبين الذين دربتهم في حياتي، وصاحب مواصفات خاصة.

وما رأيك في قرار الأهلي بالاستغناء عن حسام عاشور وشريف إكرامي؟

عاشور بدأ معي في الأهلي وهو ابن الـ17 عامًا، هو ولد بالقلعة الحمراء ولا بد أن ينهي مسيرته بها، فلعبه بمكان آخر خلال الفترة المقبلة لا فائدة منه على الإطلاق ولن يفرق معه، وعلى الإدارة أن تنظم له مهرجان اعتزال كبير في استاد القاهرة الدولي.

أما إكرامي فهو حارس مرمى من الممكن أن يستمر في الملاعب حتى الأربعينات كعصام الحضري، فوضعه مختلف عن عاشور، والأفضل له أن يستمر في الملاعب، لأنه يمتلك عقلية قادرة على مواصلة المشوار.

منذ فترة، قال الحضري أنك سبب رحيله عن الأهلي، فما ردك؟

الجميع يعرف الحضري، هو من أفضل الحراس، لكن مشكلته في تفكيره، هو مثل الريح، كل يوم يتغير كلامه، بجانب أن في إحدى عينيه كرة وبالأخرى الأموال، لكن يبقى من أفضل الحراس الذي رايتهم، وبالتأكيد لو كان يفكر على قدر موهبته لكان صاحب شأن أعظم بكثير.

ما هي اللحظة التي لا يمكن أن تنساها مع الأهلي؟

أتذكر مباراة القمة التي انتهت بنتيجة 4-3، كان يدرب الزمالك وقتها هنري ميشيل، كنت سعيدًا للغاية باللاعبين آنذاك، لكن سريعًا ذهبت لهنري ميشيل وقلت له عليك أن تفتخر بلاعبين وبروحهم وأدائهم، وفوجئت بلاعبي الأبيض يبكون، تحدثت معهم وطالبتهم برفع رؤوسهم على الأداء الذي قدموه، فهذا أقوى ديربي في إفريقيا.

في النهاية، ما هي رسالتك لجمهور الأهلي؟

أحبكم وابقوا في منازلكم.