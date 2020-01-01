إيفونا: لم أكن أود الرحيل عن الأهلي لكنني تفهمت أن كرة القدم صناعة

الجابوني قضى موسمًا وحيدًا بالقلعة الحمراء

أكد الجابوني ماليك إيفونا؛ مهاجم الأهلي المصري الأسبق والمحترف بناسيونال ماديرا البرتغالي حاليًا، أن الفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء هي الأفضل في مسيرته الكروية، مشددًا أن أن رحيله لم يكن اختياره.

الجابوني ارتدى الفانلة الحمراء لمدة موسم وحيد 2015-2016 قادمًا من الوداد المغربي، لكنه رحل في نهايته للاحتراف بالدوري الصيني.

وقال إيفونا، خلال تصريحاته لبرنامج "نمبر وان": "أفتقد الأهلي ولاعبيه ومصر، قضيت أحلى أيام في مسيرتي بالأهلي، فقد كان يعاملني الجمهور كملك، لذلك حتى الآن أظل أتابع مباريات الفريق وأدعمه، وأتمنى له التوفيق ضد صن داونز وأن يحققوا لقب دوري الأبطال".

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وعن سبب رحيله عن القلعة الحمراء، أوضح: "لم أكن أود الاحتراف بالصين، لكن لم يكن الأمر اختياري، فأنا متفهم أن كرة القدم صناعة والعرض كان كبيرًا، كنت أود أن استمر بالأهلي وأحصد البطولات وأصنع تاريخًا كبيرًا لي، لكن حدث ما حدث".

واختتم: "سأزور مصر قريبًا وبالتأكيد سأزور الأهلي لاستعادة الذكريات".

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا شارك مع الشياطين الحمر في 31 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع خمسة آخرين، وتوج بطلًا للدوري المصري وكأس السوبر المحلي.