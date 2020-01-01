مؤمن زكريا يبشر الجماهير: قريبًا سأكون معكم

اللاعب يغيب عن الملاعب منذ أكثر من عام

زف مؤمن زكريا؛ لاعب الأهلي المصري، خبرًا سارًا لجماهير ناديه وجمهور الكرة المصرية بشكل عام، اليوم السبت، بعدما أعلن اقتراب عودته للملاعب.

اللاعب يغيب عن الملاعب منذ أكثر من عام، على عب يغيب عن الملاعب منذ أكثر من عام، على إثر إصابته بمرض مفاجئ في العضلات، حال دون ممارسته لكرة القدم بصورة طبيعية.

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وخضع مؤمن للعلاج خارج مصر، ويواصل برنامجه العلاجي حاليًا بالقاهرة، بعدما ظهر في الفترة الأخيرة بصورة أفضل، إذ أكدت زوجته "ريهام"، في حوار تليفزيوني سابق تحسن حالته.

وكتب زكريا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر.. أبشركم قريبا سأكون معكم".

الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر..

*أبشركم قريبا سأكون معكم💪* — Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) December 26, 2020

يذكر أن الأهلي حرص على اصطحاب زكريا في احتفالاته الأخيرة، بداية من الدوري المصري، مرورًا بدوري أبطال إفريقيا وأخيرًا كأس مصر، ليرفع اللاعب الكأس في جميعهم.