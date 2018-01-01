تدريبات الأهلي - عودة مؤمن زكريا ووليد أزارو

مستبعدوا الأهلي من مواجهة جيما الإثيوبي يخوضوا تدريباتهم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أجرى اللاعبون المستبعدون من قائمة فريق النادي الأهلي لمواجهة جيما الإثيوبي، تدريباته مساء اليوم، في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

الأهلي يستضيف جيما الإثيوبي مساء غدٍ الجمعة، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

تدريبات الفريق الأحمر شهدت عودة مؤمن زكريا، وأيضًا الثنائي وليد أزارو وعلي معلول، حيث خاضوا تدريبات بدنية استعدادًا للمشاركة في المران الجماعي.

أمير مرتضى 🗣️ : نحن في الزمالك الإدارة أو مشجعين، نتمنى جاهزية الكل للحصول على البطولات الصعبة التي بها منافسة pic.twitter.com/y7CWwxb16o — جول مصر (@goaleg) December 13, 2018

صلاح محسن مهاجم الأهلي، بدأ تدريبات الجري حول الملعب، ويقوم اللاعب على تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل، للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويعاني صلاح محسن من الإصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مباراة المقاولون العرب، وابتعد عن مباريات الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.

وخاض الرباعي محمد الشناوي وأحمد فتحي وعلي معلول ووليد أزارو تدريبات بدنية وتأهيلية، ثم توجها لاستكمال تدريبات تأهيلية في ملعب التتش.