رغم اعتذاره - الأهلي يتجه لمعاقبة لوكاس ليما على تصرفه

اللاعب البرازيلي قدم اعتذاره للجمهور وزملائه مؤكدًا أنه ليس من عادته التصرف بهذه الطريقة

لن يترك مسؤولو نادي أهلي جدة السعودي تصرف البرازيلي لوكاس ليما؛ لاعب الفريق، خلال مواجهة العدالة، يمر مرور الكرام دون عقاب.

اللاعب البرازيلي كلف فريقه اللعب في الست دقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين، بعدما تحصل على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 84، إثر اعتدائه على لاعب الخصم دون كرة.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن أصحاب القرار بالنادي الجداوي يتجهون لمعاقبة ليما على تصرفه، واعتباره أحد أسباب خسارة نقطتين مهمتين في المباراة.

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وأوضحت الصحيفة أن التفكير في العقوبة يأتي رغم اعتذار اللاعب، حيث قال: "اعتذر للنادي وجماهيره لعدم تمكني من إكمال المباراة للنهاية، سأستمر في بذل قصارى جهدي لمساعدة الأهلي على تحقيق أهدافه".

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وأضاف: "ليس من عادتي أو تصرفاتي ما بدر في المباراة، فقد كان رد فعلي بكرة مشتركة، ولا أعرف كيف حدث هذا الأمر".

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ16 والافتتاحية للدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الراقي يتواجد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق أربع نقاط عن الوصافة وخمس عن الصدارة، أما العدالة فيأتي بالمركز الـ14 برصيد 11 نقطة.

وكان العدالة قد أضاع على الأهلي أيضًا نقطتين في الجولة الأولى بالموسم، إذ انتهى اللقاء وقتها بنتيجة التعادل 1-1.