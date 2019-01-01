الأهلي: لم نتوصل حتى الأن إلى حل خلال جلسة وزير الرياضة بشأن القمة

أزمة كبيرة في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أصدر النادي الأهلي بيان منذ قليل حول أخر تطورات أزمة تأجيل لقاء القمة، مع الزمالك، وامتناع القلعة الحمراء عن خوض المباريات في بطولة الدوري.

ويمتنع الأهلي عن خوض مباريات الدوري المصري الممتاز، إلا قبل خوض مواجهة الزمالك التي تأجلت لأسباب أمنية لم يتم الكشف عنها.

وأكد الأهلي عبر موقعه الرسمي أن هناك اجتماع بين الخطيب ووزير الرياضة في منزل رئيس الأهلي من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وجاء البيان على النحو التالي: " لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس؛ للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة".

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وأكد البيان أن الموقف لم يتضح حتى الأن ولم يتوصل الطرفين إلى حل يرضي جميع الأطراف، ولم يوافق الأهلي على خوض لقاء الجونة.

ويسعى الأهلي للحفاظ على حقوقه في خوض لقاء الزمالك أولًا قبل مواجهة الجونة، رافضًا تأجيل اللقاء رغم إعلان اتحاد الكرة أن أسباب التأجيل أمنية.