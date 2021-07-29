الأهلي لا يتوقف .. نجم منتخب مصر على أعتاب قلعة الكؤوس

الأهلي يقترب من صفقة قوية

لم تكتف إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بالصفقات التي أبرمها النادي حتى الآن، بل اقتربت من التعاقد مع أحد نجوم المنتخب المصري المحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

من هو اللاعب المصري الذي يرغب الأهلي في ضمه؟

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، اقترب كثيرًا من الانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر مقربة من اللاعب المصري، أكدت على أنه يمتلك عروضًا قطرية وإماراتية، ولكنه اقترب للاتفاق مع النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي.

أحمد المحمدي سينتقل في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي أستون فيلا مع بداية شهر يوليو الجاري.

ما هو موقف المحمدي من عرض النادي الأهلي؟

وأكدت الصحيفة على أن أحمد المحمدي أصبح على مشارف الانضمام لصفوف الراقي، حيث يتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة، قبل إتمام الاتفاق بين الطرفين.

المحمدي كان قد أكد في وقت سابق، على أنه يريد الاستمرار في الدوري الإنجليزي، ولكن يبدو وأن إدارة النفيعي عملت بشكل جيد على هذا الملف، لإقناع اللاعب بارتداء قميص قلعة الكؤوس الموسم المقبل.

ما هي مسيرة أحمد المحمدي في إنجلترا؟

المحمدي بدأ مسيرته في إنجلترا مع نادي سندرلاند، الذي انتقل له من نادي إنبي المصري، ثم انضم إلى هال سيتي، وأخيرًا أستون فيلا والذي قدم معه مستويات مميزة.

وخاض المحمدي بالدوري الإنجليزي 482 مباراة، سجل خلالها 30 هدفًا، وصنع 66 آخرين لزملائه.

ولعب أحمد المحمدي مع المنتخب المصري 88 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 أهداف، وتوج ببطولتي كأس أمم إفريقيا 2008 و 2010، وكانت آخر مشاركة له مع الفراعنة بكأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

لماذا يريد الأهلي التعاقد مع المحمدي؟

الأهلي يريد تدعيم مركز الظهير الأيمن بصفوفه، بعد رحيل اللاعب سعيد المولد، كما أنه عانى طوال الموسم الماضي في هذا المركز بسبب عدم قدرة أي لاعب في إقناع مسؤولي الراقي.

ويمتلك المحمدي خبرات طويلة ستفيد الأهلي خلال الموسم المقبل، من أجل العودة إلى منصات التتويج من جديد.

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