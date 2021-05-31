الراقي احتل المركز الثامن في جدول الترتيب

فتح الإعلامي الرياضي خالد البدر النار على الأهلي السعودي واصفًا موسمً بالكارثي، وموجهًا اللوم للجماهير على طريقة تعاملها مع اللاعبين وانتظارها التجديد للسوري عمر السومة؛ مهاجم الفريق، بفارغ الصبر.

الراقي أنهى الموسم في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، حصدها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في ست، وخسارة 13 لقاء.

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وكتب البدر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأهلي اخر 13 جولة حقق 6 نقاط ؟ إذا كان مؤمنة يتحمل الأخطاء الإدارية وفلادان يتحمل الأخطاء الفنية، ماهو دور اللاعب داخل الملعب؟، رحل مؤمنة ومعه فلادان فأستقبل اللاعبين خماسيات الاستقلال والهلال؟، أثق كثيرًا في موسى المحياني كفاءة إدارية سوف تمنح الفرصة لشباب النادي الأحق والأجدر".

وأضاف: "أندية ضمك، الباطن، أبها، كانت تُصارع حتى الرمق الأخير لأجل البقاء، هذه الأندية تمكنت من الفوز على الهلال والنصر والاهلي والاتحاد والشباب والتعاون، الأهلي لم يستطع الإنتصار على أندية المقدمة ولا حتى الأندية التي واجهت شبح الهبوط؟ ومازال هناك من يستميت للدفاع عن بعض اللاعبين؟!".

البدر واصل: "نادي العين الذي غادر مبكراً إلى الدرجة الأولى، تفوق على الاهلي فنياً ورقمياً في مواجهتي الدوري "فوز-تعادل" وأخرج الأهلي من بطولة الكأس من الدور الأول!، موسم كارثي، فشل ذريع وأخطاء لاتُغتفر كان المتسبب فيها أولاً وثانياً وأخيراً "أشباه لاعبين" يتقاضون عقود مليونية والمحصّلة صفر!".

واختتم: "مشجع أقصى طموحه تجديد عقد "عمر السومة" يستحق أن يبقى مُتفرّجا نهاية الموسم على الأندية الأخرى وهي تتوشح بالذهب .. وجماهيرها تستقبل التهاني بالحصول على البطولات".

#الأهلي اخر 13 جولة حق 6 نقاط ؟

إذا كان مؤمنة يتحمل الأخطاء الإدارية وفلادان يتحمل الأخطاء الفنية، ماهو دور اللاعب داخل الملعب؟



رحل مؤمنة ومعه فلادان فأستقبل اللاعبين خماسيات الاستقلال والهلال؟



أثق كثيراً في @musa042315 كفاءة إدارية سوف تمنح الفرصة لشباب النادي الأحق والأجدر. — خالد البدر (@KhaleadBader) May 31, 2021

يذكر أن الراقي ودع الموسم الجاري أيضًا دوري أبطال آسيا، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، ولن يتأهل للنسخة المقبلة بعد احتلاله المركز الثامن محليًا.