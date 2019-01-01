رسميًا | الأهلي يكشف عن قائمته الأفريقية - تسجيل حضور للاعبين الجدد

اطلع بره المواجهة الأولى للشياطين الحمر بدوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن قائمة الفريق الأفريقية التي ستشارك بدوري الأبطال بعد أيام قليلة.

الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، أرسل القائمة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في 31 من يوليو الماضي دون الكشف عنها لوسائل الإعلام.

وشهدت قائمة الأحمر ضم كافة الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق بالصيف الجاري، كمحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" وأليو ديانج، بجانب رمضان صبحي، الذي مدد الأهلي إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي.

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وخلال تصريحات لقناة "الأهلي"، أعلن القائمة الأفريقية مدير الكرة، والتي ضمت 26 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - شريف إكرامي.

في الدفاع: محمد هاني - أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول - محمود وحيد.

في الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - حسام عاشور - صالح جمعة - وليد سليمان - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - جيرالدو - أحمد الشيخ - جونيور أجايي - رمضان صبحي.

في الهجوم: وليد أزارو - مروان محسن - صلاح محسن.

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ويتبقى أربعة أماكن خالية في القائمة، سيتم قيدهم في فترة القيد الثانية بالأول من يناير المقبل.

فيما تم استبعاد الثلاثي المصاب سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود، بجانب من اُستبعدوا لأسباب فنية وهم: ناصر ماهر، إسلام محارب، هشام محمد، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، محمد شريف، أحمد علاء، باسم علي، أحمد حمدي، حسين السيد، وعمار حمدي.

يذكر أن الشياطين الحمر يستعدون لاستهلال مشوارهم في البطولة بملاقاة اطلع بره الجنوب سوداني في 11 من الشهر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، على أن يقام لقاء الإياب في أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه، ضمن دور الـ64.