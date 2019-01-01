تقارير: الأهلي يفاوض الفتح والتعاون لضم لاجامي وعبسي

هل ينجح الأهلي في ضم لاجامي وعبسي من الفتح والتعاون؟

بدأت إدارة النادي الأهلي، في مفاوضات مع نادي الفتح من أجل ضم علي لاجامي، ونادي التعاون للحصول على خدمات طلال عبسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى السويسري كريستيان جروس، لتدعيم صفوف الفريق بشكل جيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل استمرار منافسة الفريق على لقب الدوري وأيضًا المنافسة على باقي البطولات.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن جروس طلب من الإدارة، صرف النظر عن التعاقد مع مدافع أجنبي، واستبداله بصانع ألعاب.

كما طلب جروس التعاقد مع لاجامي وعبسي، وهو ما دفع مسؤولي الأهلي للدخول في مفاوضات مع الفتح والتعاون، خلال الفترة الحالية.

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وفتحت إدارة الأهلي أيضًا مفاوضات مع عدد من اللاعبين من أمريكا اللاتينية وأوروبا، للبحث عن لاعب مميز يضيف للفريق.

ودعا رئيس مجلس إدارة الأهلي أحمد الصائغ، لإقامة جمعية عمومية غير عادية، بناءً على رغبة الأعضاء الذهبيين، بعد مطالبتهم بإقامتها يوم الإثنين المقبل.

الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، خلف النصر المتصدر بـ26 نقطة.