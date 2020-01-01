قصة الفيديو المسرب .. كهربا يرد والمصور يوضح الحقيقة

لاعب الأهلي انتشر له فيديو خلال مشاجرته مع مجموعة من الشباب

انتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمحمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأهلي المصري، خلال مشاجرة مع مجموعة من الشباب بأحد شوارع القاهرة.

وأثار الفيديو جدلًا واسعًا بين جمهور القلعة الحمراء، خاصةً وأن اللاعب افتعل مشكلة أخرى قبل أيام مع حارس مرمى المارد الأحمر محمد الشناوي، عُوقب على أثرها بغرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري، في عقوبة هي الأكبر في تاريخ الأندية المصرية. (طالع التفاصيل)

كهربا رد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ناشرًا فيديو لوالدته، ومعلقًا: "أنا في البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقو عليا، كل اللي عنده حاجه قديمه هيطلعها دلوقتي ما هي فرصه بقى، ولكن لكل حدث حديث".

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وأضاف: "بسم الله الرحمن الرحيم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل".

وظهر أحد الشباب الذي يدعى "حسن لوسكا"، أكد أنه مصور الفيديو، موضحًا أن الواقعة منذ شهرين، ونشبت على إثر استفزاز مجموعة من الشباب لكهربا، بسب الأهلي، مما جعله يخرج عن شعوره، مشددًا على أن الموضوع لم يتطور عن خلع اللاعب لقميصه، نتيجة جذب الشباب له مما أدى لتمزقه.

يذكر أن صاحب الـ26 عامًا خرج مؤخرًا معتذرًا للأهلي وجماهيره ولاعبيه ومجلس الإجارة عما بدر منه تجاه الشناوي، ومؤكدًا لتقبله للعقوبة الموقعة عليه، واعدًا الجماهير بتحقيق اللقبين؛ المحلي والقاري. (طالع التفاصيل)