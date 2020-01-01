رسميًا .. الأهلي يغرم كهربا مليون جنيه

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، توقيع غرامة مالية على محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الفريق، قدرها مليون جنيه، على إثر ما بدر منه خلال المران الصباحي.

المارد الأحمر خاض حصته التدريبية صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، بعد غدٍ الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، توقيع غرامة مغلظة على اللاعب، رغم توجهه بالاعتذاره له ولمحمد الشناوي؛ حارس مرمى الفريق، في حضور قائد الفريق وليد سليمان.

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وأوضح الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أن كهربا غادر إلى منزله عقب انتهاء المران، لكنه حرص على العودة مرة أخرى إلى مقر النادي، مقدمًا اعتذاره، ومؤكدًا احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل سواء جهاز فني أو إداري أو لاعبين.

وكان كهربا قد دخل في مشادة كلامية مع الشناوي في المران، على إثر تلفظ الأول بألفاظ خارجة تجاه زملائه على سبيل الدعابة، مما أثار غضب الحارس، ليدخلا في مشادة قبل تدخل اللاعبين للفصل بينهما.