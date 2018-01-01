الأهلي في مجموعة متوازنة والإسماعيلي في مواجهات قوية بدوري أبطال إفريقيا
أقيمت قرعة دور المجموعات من النسخة الاستثنائية بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تشهد مشاركة 7 فرق عربية.
وجاءت مستويات الأندية قبل انطلاق القرعة كالآتي:
المستوى الأول: الأهلي المصري، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي.
المستوى الثاني: فيتا كلوب الكونغولي، حوريا كوناكري الغيني، الإفريقي التونسي، صن داونز الإفريقي.
المستوى الثالث: أسيك ميموزا الإيفواري، وشباب قسنطينية الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني.
المستوى الرابع: إف سي بلاتينيوم الزيمبابوي، والإسماعيلي المصري وشبيبة الساورة الجزائري ولوبي ستارز النيجيري.
وجاءت القرعة كالآتي::
المجموعة الأولى: لوبي ستارز الكيني، الوداد البيضاوي المغربي،أسيك ميموزا الإيفواري، صن داونز الجنوب إفريقي.
المجموعة الثانية: بلاتينيوم الزيمبابوي، حوريا الكيني، الترجي التونسي، أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.
المجموعة الثالثة: مازيمبي الكونغولي، الإفريقي التونسي، شباب قسنطينية الجزائري، الإسماعيلي المصري.
المجموعة الرابعة: الأهلي المصري، سيمبا التنزاني، شبيبة الساورة الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي.