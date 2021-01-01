موسيماني: نعلم أن الظروف في الكونغو صعبة جدًا، لكن لا هدف لنا سوى الـ3 نقاط

المدير الفني للأهلي يتحدث قبل المباراة المرتقبة في دوري الأبطال

اعترف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن الظروف التي يُواجهها الفريق في الكونغو صعبة جدًا خاصة من حيث الطقس ودرجة الحرارة المرتفعة جدًا، لكنه أكد في نفس الوقت أن هدفه من اللقاء واحد وهو العودة إلى مصر بالنقاط الثلاثة.

الأهلي تعادل مع فيتا كلوب ذهابًا في القاهرة 2-2- بعدما أهدر العديد من الفرص السهلة، ليتعقد موقفه في المجموعة التي يتصدرها سيمبا التنزاني، وقد قال موسيماني عن تلك المباراة "قدمنا مباراة جيدة في مصر وكنا أقرب للفوز ونستحقه تمامًا، لكننا تعادلنا 2-2، تلك هي كرة القدم، أحيانًا تكون النتائج في عكس اتجاه سير المباريات".

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تابع حول اللقاء القادم "نعلم أننا نواجه صعوبات بالغة في رحلة الكونغو مثل درجة الحرارة والرطوبة المرتفعتين، لكن تلك الظروف الصعبة لن تزيدنا إلا حماسًا وإصرارًا على الفوز، لا هدف لنا من اللقاء سوى العودة إلى القاهرة بنقاطه الثلاثة".

المدرب الجنوب أفريقي استشهد بما حدث في الموسم الماضي مع حامل اللقب، بقوله "الأهلي عانى للتأهل إلى ربع النهائي في الموسم الماضي، وقد حسم تأهله في المباراة الأخيرة أمام الهلال السوداني في الخرطوم، ورغم ذلك واصل المشوار حتى تُوج باللقب في النهاية".

وأتم موسيماني حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء بالإشارة إلى أنه لن يُشرك أي لاعب هناك شكوك حول حالته الصحية والبدنية، مشددًا على أن غياب عدد من اللاعبين للإصابة لا يمنح الفريق أي أعذار لعدم تحقيق نتيجة جيدة.

يُشار إلى أن الأهلي يتواجد ثالثًأ في مجموعته برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد فيتا كلوب، ويبتعد كلاهما بفارق 3 نقاط عن المتصدر سيمبا و3 أخرى عن المريخ السوداني في المركز الأخير.