كشف ميجيل أنخيل تينا، المدير الرياضي لنادي فياريال الإسباني، عن تطورات مهمة بشأن مستقبله؛ وذلك في أعقاب ارتباط اسمه بالانتقال إلى عملاق جدة الأهلي، خلال الفترة القادمة.
الأهلي يبحث عن مدير رياضي جديد؛ وذلك في أعقاب "إقالة" البرتغالي روي بيدرو باراز من منصبه، ثم استقالة أسامة هوساوي بعدها مباشرة.
نعم.. هوساوي تولى منصب المدير الرياضي لأيام قليلة، بعد "إقالة" روي بيدرو؛ ولكنه استقال اعتراضًا على سياسات مسؤولي النادي الجدّاوي، في عدد من الملفات المهمة.
* ماذا قال ميجيل أنخيل تينا؟
تينا اعترف في تصريحات لصحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الأربعاء، بوجود مفاوضات مع النادي الأهلي بالفعل.
إلا أن المدير الرياضي الإسباني رفض الكشف عن تفاصيل هذه المفاوضات؛ قائلًا: "لن أتحدث عن الكواليس، احترامًا لعقدي مع فياريال وللنادي الأهلي".
وشدد تينا في ختام تصريحاته، على أن قرار انتقاله إلى الأهلي، لتولي منصب المدير الرياضي بشكل رسمي، في يد إدارة فياريال التي تمتلك عقده.
ويسعى مسؤولو الأهلي، إلى حسم التعاقد مع مدير رياضي جديد، في أسرع وقت ممكن؛ وذلك من أجل الإشراف على الملفات المتعلقة بالفريق الأول، ووضع التصورات الفنية المناسبة للمرحلة المقبلة.
هذه التصورات الفنية قد تنقذ موسم الفريق الأهلاوي؛ الذي يُعاني بشدة في 2026-2027، تحت قيادة مديره الفني الهولندي مارينو بوسيتش.
جدير بالذكر أن مستقبل بوسيتش مع الأهلي بات محل شك كبير؛ في ظل التقارير التي تحدثت عن اقتراب رحيله، بالتزامن مع تحركات الإدارة للتعاقد مع جهاز فني جديد.
عرض ملف تعريف المؤلف
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".