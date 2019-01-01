حوار - صالح جمعة: فايلر من أفضل الذين تعاملت معهم ولن أرحل عن الأهلي

لاعب الوسط يتحدث عن معسكر الإمارات والتزامه في المران للعودة للتشكيل الأساسي

يشعر صالح جمعة؛ لاعب الأهلي المصري، بحالة من التفاؤل الكبير خلال الفترة الحالية بشأن عودته مجددًا للمشاركة في المباريات بعد فترة غياب، مؤكدًا عزمه على حجز مكان بالتشكيل الأساسي للشياطين الحمر.

لاعب الوسط لم يشارك في أي مباراة مع المارد الأحمر منذ تولي السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني، المسؤولية منذ أواخر أغسطس الماضي.

وتم توقيع غرامة مالية على صالح في عهد السويسري، لتخلفه عن المران دون إذن مسبق، ليقرر بعدها مجلس القلعة الحمراء منحه فرصة أخيرة للالتزام.

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وأجرى الموقع الرسمي للنادي الأهلي حوارًا مع صاحب الـ26 عامًا، نستعرضه في السطور التالية..

لاعب الوسط بدأت الحديث بمعسكر الفريق المقام حاليًا بدولة الإمارات: "أشعر بتفاؤل تجاه الفترة المقبلة، جميع الأمور مستقرة داخل الفريق، وهناك حالة من التركيز والاستقرار تمهيد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والأفريقي، ومعسكر الإمارات المقام حاليًا يعد مهمًا للغاية، والفريق يستفيد منه يومًا بعد الآخر؛ سواء على صعيد الحصص التدريبية، أو تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مع زيادة الانسجام والتلاحم بين اللاعبين، كما يعتبر فرصة جيدة ليتعرّف السويسري رينيه فايلر المدير الفني على قدرات اللاعبين وإمكاناتهم بشكل أكبر؛ نظرا لتوليه المسئولية منذ فترة قصيرة".

وأضاف: "عازمون على مواصلة العروض القوية التي حققناها قبل توقف مسابقة الدوري، حيث فاز الأهلي في جميع المباريات الستة التي خاضها تحت قيادة فايلر محليًا وإفريقيًا، بجانب أن مجموعة اللاعبين المتواجدين حاليًا في الفريق مُتكاملة ومتجانسة، وتمتلك قدرات فنية عالية تؤهلها لتحقيق طموحات الجماهير والفوز بجميع البطولات التي يتنافس عليها الفريق".

عن دوري أبطال أفريقيا: "واثق من تحقيق لقب النسخة الحالية في ظل الرغبة الكبيرة للجيل الحالي في استعادة اللقب والحفاظ على لقب الدوري".

بشأن السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للمارد الأحمر: "تعاملت مع مدربين كُثر سواء محليين أو أجانب، لكنني أرى أن فايلر من أفضلهم، لأنه يجيد التعامل مع اللاعبين على المستوى الفني والنفسي.

"من أهم مزايا فايلر أيضًا شخصيته القوية ونجاحه في التواصل مع اللاعبين، وتوصيل فكره لهم بطريقة سهلة، وهذا أمر مهم في عالم الكرة، بالإضافة إلى أنه استطاع كسب ثقة الجميع في الفريق بفضل سماته الجيدة داخل وخارج الملعب.

"كافة الشواهد حتى الآن تؤكد نجاح تجربة فايلر مع الأهلي، فلقد بدأ تجربته بفوز مهم خارج الديار أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة إفريقيا، ثم حقق بطولة مهمة أمام الزمالك حيث توّج بلقب السوبر المحلي من خلال عرض قوي والفوز ببطولة قوية وأمام منافسه التقليدي الذى يُعد الفوز عليه بمثابة بطولة خاصة لجماهير الفريق".

واستطرد: "البداية الجيدة لفايلر أسعدت الجماهير، ومنحت المدرب دعمًا هائلًا، خاصةً أن النتائج الجيدة استمرت بعد الفوز بالسوبر المحلي، وأنا واثق من أنه سينجح معنا، لأنه يملك كل مقومات النجاح".

بسؤاله عن عدم مشاركته منذ تولي فايلر المسؤولية: "أعلم أن هذا الأمر يشغل الكثيرين، وهو أمر أحزنني أيضًا، لأنني أتطلع للمشاركة دائمًا في المباريات، لهذا فان الفترة القادمة بالنسبة لي تمثل تحديًا خاصًا لإثبات ذاتي لنيل ثقة الجهاز الفني والعودة للمشاركة في المباريات.

"خلال الفترة الأخيرة، فايلر يتحدث معي كثيرًا ودائمًا ما يوجه لي النصائح والتعليمات، وهو سعيد بأدائي في المران ويمنحني الثقة والدعم، وهذا أمر أسعدني جدًا ورفع من معنوياتي، وجعلني أجتهد أكثر في التدريبات وأستعد بقوة للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.

"الفترة الحالية من أكثر الفترات التي أتفاءل بها، وأشعر أنني سأعود أقوى وأفضل، لأنني أركز كثيرًا بالمران وأجد كل الدعم من الجهاز الفني، بجانب دعم الجماهير اللا محدود، وهم ما يمنحني الدافع للاجتهاد أكثر من أجل العودة للتشكيل الأساسي".

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وبخصوص تأثير فترة التوقف الدولي على الأهلي: "بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية وحققنا نتائج جيدة، وأثق في قدرتنا على مواصلة العروض الجيدة بعد انتهاء فترة توقف الدوري، فالفريق لديه عدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة والإمكانات العالية، ولدينا ما يقرب من 13 لاعبًا في المنتخبات الوطنية والمجموعة الأخرى تمتلك خبرات طويلة وقدرات فنية عالية، ونحن نستعد بشكل جيد لفترة ما بعد عودة الدوري والبطولة الإفريقية، لاسيما أن الجميع في الفريق يمتلك الدوافع لمواصلة الانتصارات والعروض القوية التي تحققت قبل توقف المسابقة".

وعما تردد عن رحيله عن القلعة الحمراء: "الفترة الأخيرة تناثرت بها أنباء وشائعات كثيرة عني، لكنني لم أكن راغبًا في الرد على كل هذه التفاصيل، فضلت التركيز في الملعب، لأنني أعلم جيدًا أن الملعب أقصر الطرق لتوصيل رسالتك كلاعب، وهذا ما أنوي تنفيذه حاليًا.

"أحترم جميع اللاعبين الذين يلعبون في نفس مركزي.. وأرى أنني قادر على العودة للمشاركة مع الفريق؛ لأن مشكلتي لم تكن مع أي لاعب، ولا مع أي مدرب فـ«مشكلتي» دائماً كانت مع «نفسي».. فأنا من أملك إبعاد نفسي عن المباريات، وأنا من أملك العودة للتشكيل.. فعندما أكون في قمة التركيز و«أقفل على نفسي» أعود للمشاركة مع الفريق، وهذا حدث معي خلال أكثر من فترة ماضية نجحت خلالها في المشاركة بفضل التركيز والاجتهاد في الملعب، وأرى أن هذه الفترة ستتكرر مع فايلر لأنني مُتفاءل جداً بوجوده ودوره مع الفريق ككل ومعي بشكل شخصي".

وواصل: "لا أفكر في الرحيل عن الأهلي كما يشيع البعض لعدم مشاركتي، أنا لا أشغل نفسي إلا بالتركيز في الملعب والعودة للتشكيل من جديد، لذلك أغلقت باب الرحيل تمامًا، لرغبتي الجادة في البقاء بالأهلي وتحقيق نجاحات كثيرة في ظل الدعم الذي ألقاه، كما أن الأهلي هو منظومة النجاح الأولى، ليس في مصر فقط، لكن في منطقة الشرق الأوسط، لذلك من الطبيعي أن يحرص كل لاعب على الاجتهاد للمشاركة والبقاء به، بجانب أن عقدي مستمر لمدة ثلاثة مواسم ونصف".

واختتم: "لدي دوافع أيضًا للعودة لمنتخب مصر، ففي حال العودة للمشاركة مع الأهلي والتألق سيكون لي دورًا مع المنتخب، رغم أن المنافسة ستكون صعبة أيضًا، لكنني واثقًا تمامًا في قدراتي التي تؤهلني للمشاركة مع الأهلي ومن ثم الانضمام للمنتخب".