فايلر: نجحت في تطوير جانبين بالأهلي وديانج مثله مثل أي لاعب

المدرب السويسري قاد الشياطين الحمر للصعود لدور المجموعات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، بأداء لاعبيه خلال لقاء كانو سبورت الغيني الإستوائي، مؤكدًا أن الأداء تطور في عهده.

الأحمر حقق الفوز اليوم السبت، أمام الفريق الغيني الإستوائي برباعية نظيفة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب دور الـ32. (طالع تقرير المباراة)

وقال فايلر، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، عقب اللقاء: "استحقينا الفوز الليلة والتأهل، فقد كنا الأفضل في الذهاب والإياب، بجانب أنني سعيد بتسجيلنا عدة أهداف دون اهتزاز شباكنا".

وأضاف: "نجحت خلال الفترة الماضية في تطوير الأداء الهجومي والدفاعي للفريق، وهذا ما جئت من أجله، سعيد للغاية بالأداء في الملعب، لكنني لا أريد الحديث عن الطريقة والتكتيك بشكل مفصل".

وبسؤاله عن أسباب تغيير عدة عناصر في التشكيل في كل مباراة، أوضح: "أريد أن أرى جميع اللاعبين، كان من المهم بالنسبة لي أن أقيم اللاعبين في المباريات مثلما أراهم في التدريب، بجانب أن لدينا عدة مباريات خلال الفترة الماضية، ولا يمكنني أن اعتمد على 11 أو 14 لاعبًا فقط، لذلك التدوير مهم بالنسبة لنا".

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واختتم بشأن أسباب غياب الأنجولي أليو ديانج والدفع به للمرة الأولى في عهده بلقاء الليلة: "مثله مثل اي لاعب، قد يُستبعد وقد يشارك، أنا ليس لدي لاعب مفضل".

يذكر أن بهذا الفوز، صعد الشياطين الحمر إلى مجموعات البطولة القارية بفوزهم وسداسية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.