الإصابة تضرب حسام عاشور في مران الأهلي

المارد الأحمر يواصل تدريباته مع رفض مواجهة الجونة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض حسام عاشور؛ قائد الأهلي المصري، اليوم الأحد، للإصابة خلال مران فريقه المسائي، على ملعب التتش.

عاشور أصيب خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، حيث اشتكى من إصابة في القدم.

وغادر قائد الشياطين الحمر المران قبل نهايته، حيث حاول خالد محمود؛ طبيب الفريق، علاجه في أرض الملعب، لكن اللاعب لم يستطع استكمال المران، ليغادر رفقة الطبيب.

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وفي السياق نفسه، واصل مروان محسن؛ مهاجم الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي خلال مران الليلة تحت إشراف طارق عبد العزيز؛ أخصائي التأهيل، للتعافي من إصابة الوجه.

وخاض مروان، جلسة في الجيم، وبعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش، وذلك في إطار البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.

المارد الأحمر من المقرر أن يواجه الجونة في 23 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، وإن كان مسؤولو القلعة الحمراء أعلنوا رفضهم لخوض المباراة.

رفض الأهلي خوض المباراة يأتي بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، التي كان محددًا لها أمس السبت، بناءً على توصيات الأمن، حيث أعلن مجلس الأحمر عدم خوض أي مباراة في الدوري إلا قبل خوض الديربي.