فايلر يتحدث عن مواجهة النجم الساحلي وحلم أفريقيا والراحلين عن الأهلي

المدرب السويسري يعلق على تأثير توقف الدوري على فريقه

أشاد السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، بمنظومة العمل في القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه يشارك جمهور الشياطين الحمر الحلم نفسه ألا وهو كأس دوري أبطال أفريقيا.

السويسري قاد المارد الأحمر في أواخر أغسطس الماضي، وخلال ست مباريات، حقق الفوز في جميعها، ليصعد بالفريق إلى مجموعات دوري الأبطال، ويحقق العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات بالدوري المصري الممتاز.

وقال فايلر، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "سعيد للغاية في الأهلي، خاصةً وأن كل ما نحتاجه متوفر، بالتأكيد فترة الإيقاف الحالية صعبة، لكن العودة اقتربت، ونتمنى تحقيق نتائج جيدة".

وأضاف: "منظومة العمل بالأهلي مختلفة، وسعيد للغاية بالتعامل معاها، الإدارة محترمة جدًا والتعامل معها يسير بشكل رائع".

بسؤاله عن مدى تأثر الفريق بفترة توقف الدوري المصري لمدة أكثر من شهر، علق: "لست سعيدًا من فترة التوقف، لكن علينا أن نكون احترافيين ونتعامل مع كافة الظروف، حتى نحقق أفضل النتائج من جديد".

وعن مواجهة النجم الساحلي التونسي في 29 من الشهر الجاري بالجولة الأولى من مجموعات دوري الأبطال: "بالتأكيد تابعت مباريات للنجم الساحلي ونعلم تمامًا طريقة لعبهم، لكن قبل مواجهة النجم هناك لقاء الجونة، مباراة مهمة ومن المهم أن نحصد نقاطها، وتركيزنا حاليًا منصب على الجونة".

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وبشأن تطلع الجماهير لحصد لقب أفريقيا: "حق مشروع وأنا لدي الحلم نفسه، لكن علينا ألا نغفل أن هناك فرق قوية للغالية وطموحها البطولة، ليس في أفريقيا فقط بل بالدوري المحلي كذلك، نبذل قصارى جهدنا حتى نحقق اللقب، لكن علينا ألا ننسى قوة منافسينا".

وبخصوص الراحلين والصفقات الجديدة: "كل ما قيل عن الراحلين مجرد اجتهادات صحفية، لست مسؤولًا عما يقال، حاليًا النقاشات داخل النادي فقط، ولن نذيع أي شيء حاليًا إلى أن يتم الاتفاق على الراحلين والقادمين".

وأعرب المدرب السويسري كذلك عن حزنه على تعرض ثلاثي الفريق؛ محمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج، للإصابات: "بالتأكيد تسبب لنا مشكلة، لكن لدينا بدلاء مناسبين أمامهم الفرصة لإثبات أنفسهم".

وبشأن تطور أداء بعض اللاعبين في التسديد على المرمى: "هذا عملي وهو تطوير مستوى اللاعبين والفريق ككل، لا يمكنني التأثير على النتائج في الملعب، لكن يمكنني أن أؤثر على المستوى، وهذا ما جئت له، الجميع أمامه فرصة لإثبات إمكانياته والحصول على فرصته، المقياس لدي ليس الجانب الفني فقط بل كذلك البدني والذهني".

واختتم برسالة للجماهير: "تواجدهم مهم للغاية لنا، لمساندتنا، وفي الأهلي أنا سعيد للغاية بكم الجماهير التي دائمًا ما تكون ورائنا، حتى نحقق النتائج الجيدة".