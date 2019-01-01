إكرامي مودعًا طارق سليمان: شريك 15 بطولة و8 سنوات نجاح

حارس المرمى يودع مدربه الذي قضى معه ثماني سنوات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص شريف إكرامي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، على توجيه الشكر لمدربه طارق سليمان، بعد إعلان رحيله عن الجهاز الفني الجديد للشياطين الحمر.

مجلس القلعة الحمراء أعلن اليوم السبت، تعاقده مع السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيًا جديد للفريق، خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

ومن المقرر أن يضم الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة فايلر ثلاثة مساعدين أجانب بواقع مدرب عام ومدرب أحمال ومدرب حراس مرمى، على أن يستمر سامي قمصان مدربًا مساعدًا وسيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة.

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وكتب إكرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخ وصديق قبل أن يكون مدرب مجتهد، شريك أساسي في أكثر من 15 بطولة خلال 8 سنوات من النجاح، شكرًا ك/طارق سليمان".

أخ و صديق قبل أن يكون مدرب مجتهد,شريك أساسي في أكثر من ١٥ بطوله خلال ٨ سنوات من النجاح شكراً ك/طارق سليمان pic.twitter.com/9NogWcmujx — SherifEkramy (@SEkramyofficial) August 31, 2019

يذكر أن الأهلي يعقد بعد غدٍ الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل التعاقد مع المدرب السويسري، والإعلان عن مساعديه الأجانب.

وكان مجلس الخطيب قد أقال لاسارتي عقب وداع كأس مصر من دور الـ16 بالهزيمة أمام بيراميدز بهدف وحيد