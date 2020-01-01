طارق كيال يتحدث .. هل تتم إقالة ميلويفيتش؟ وموقف التجديد للسومة وصفقة يحتاجها الأهلي

انتقادات توجه لفلادان نتيجة سوء الأداء

أوضح طارق كيال؛ المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي، موقف ناديه من إقالة الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للفريق، في ظل الانتقادات التي توجه لأداء الراقي.

الصربي يقود الراقي من فبراير 2020، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، إلا أن الجماهير غير راضية عن أداء الفريق، خاصةً في ظل فقده للنقاط أمام الفرق الصغيرة.

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كتيبة فلادان ودعت كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 بعدما تلقت الهزيمة على يد العين؛ الصاعد حديثًا لدوري المحترفين.

وقال كيال، خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية": "عملية الاستقرار الآن مطلوبة في كل الأندية، نحن وفريق النصر مرهقون للغاية نتيجة انتهاء الدوري الماضي يوم 9 سبتمبر، واليوم التالي سافرنا إلى قطر لخوض دوري الأبطال، ثم عدنا وبعد خمسة أيام بدأ الموسم الجديد، لم يكن هناك فترة راحة وإعداد، وبعض الأجانب انضموا لنا بعد الجولة الثانية والثالثة".

وأضاف: "بالتأكيد لدينا أخطاء كبيرة في المنطقة الدفاعية، نحاول تصحيحها، كنا نحاول التعاقد مع مدافع، لكن عدد الأجانب لدينا لم يسمح لنا بذلك، والمشكلة كيف نفرغ خانة أجنبي لضم آخر".

بسؤاله عن موقف التجديد للسوري عمر السومة؛ مهاجم الفريق، الذي يدخل الفترة الحرة بيناير المقبل: "السومة هو ركن من أركان الأهلي، لا يمكن أن يخرج من الأهلي، هو لاعب مهم في الدوري السعودي وبالفريق، وتقريبًا الإدارة منتهية معه".

السومة أصبح بالأمس الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل هدف فوز فريقه أمام الفتح، بالجولة التاسعة من الدوري المحلي، ليرفع رصيد أهدافه إلى 127.