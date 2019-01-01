السومة يصل إلى جدة ويحتاج لأسبوعين للتأهيل

السوري أجرى جراحة أسفل البطن

وصل السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، مساء اليوم السبت، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، قادمًا من مدينة ميونخ الألمانية.

السوري كان قد أجرى أول أمس الخميس، عملية جراحية أسفل البطن، حيث عانى خلال الفترة الماضية من آلام إثر إصابته بالفتاق الرياضي.

وأوضحت الصحيفة "الكأس" أن السومة سيخضع لبرنامج تأهيلي بداية من الغ، في العيادة الخاصة بالنادي، على أن ينضم للتدريبات الجماعية عقب أسبوعين من الآن.

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وأشارت الصحيفة أنه من المتوقع أن يكون اللاعب جاهزًا للمشاركة في مواجهة الراقي أمام الشباب، المقرر إقامتها في 28 من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الراقي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، متساويًا مع النصر صاحب المركز الثاني، لكنه متأخرًا بفارق الأهداف.

ونجح الأهلي أمس الجمعة، في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، على أن يواجه الفيحاء في أحد أيام الأول أو الثاني أو الثالث من يناير المقبل.