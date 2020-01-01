رسميًا - الأهلي يعلن مدة غياب السومة عن الملاعب

المهاجم السوري أصيب خلال مواجهة الرائد

أجرى السوري عمر السومة؛ نجم هجوم الأهلي السعودي، اليوم السبت، فحوصات طبية وأشعة، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الرائد.

السوري أصيب أول أمس الخميس، بخلع في الكتف، بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز أمام الرائد بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة غياب السومة عن الملاعب لمدة أسبوعين، يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة مجددًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

بذلك يغيب المهاجم السوري عن مباراة الراقي أمام استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، في الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا، والمقرر إقامتها في 28 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بالإضافة إلى مواجهتي الاتفاق والوحدة بالدوري المحلي.

الراقي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب الوصافة، وأربع نقاط عن النصر صاحب الصدارة.