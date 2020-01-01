الأهلي يرد بشكل رسمي .. هل هدد عبد الإله مؤمنة بالاستقالة؟

هل توجد خلافات بين رئيس الراقي ومنصور بن مشعل؟

أوضح فيصل زيد؛ المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي السعودي، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن وجود خلافات بين عبد الإله مؤمنة؛ رئيس النادي، ومنصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالراقي.

التقارير أكدت أن مؤمنة هدد بالاستقالة حال عدم وجود دعم كافي من المشرف على الكرة، لحل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي. (طالع التفاصيل)

المتحدث الرسمي باسم الراقي، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تردد مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام أخبار غير صحيحة عن استقالات في مجلس الإدارة، في الوقت الذي يعمل فيه الرئيس مع أعضاء مجلس الإدارة على الترتيبات من أجل استكمال الموسم الرياضي الحالي والموسم القادم.

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"نود أن نوضح للجماهير الأهلاوية أن ما يتردد غير صحيح، ونتمنى من الإعلام الذي نحترمه أن يستقي الأخبار من مصادرها".

وأضاف: "كما نحب نوضح لكل جماهير الأهلي أن طموحاتنا كبيرة، ولن تتحقق إلا بدعمهم ومساندتهم للنادي".

يذكر أن مؤمنة كان قد تم تنصيبه رئيسًا للنادي الجداوي في فبراير الماضي، بعد سحب المنصب من أحمد الصائغ؛ رئيس النادي السابق، على إثر مخالفات مالية.