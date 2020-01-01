بعد أنباء تهديده بالاستقالة .. عبد الإله مؤمنة يوجه رسالة لجمهور الأهلي

رئيس الراقي يرد على أنباء خلافاته مع منصور بن مشعل

أوقف عبد الإله مؤمنة؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، الشائعات التي ترددت حوله خلال الساعات الماضية، موجهًا رسالة طمأنة لجمهور ناديه بشأن المرحلة المقبلة.

التقارير أكدت أن مؤمنة هدد بالاستقالة حال عدم وجود دعم كافي من المشرف على الكرة، لحل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي. (طالع التفاصيل)

مؤمنة كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جماهيرنا الغالية ثقوا تمامًا أن كل تفكيرنا في الفترة القادمة تجهيز النادي بشكل عام، ومشتاقين جدا للعودة".

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وأضاف: نعم هناك تحديات مختلفة، وكن سنتجاوزها بتوفيق الله ثم العمل ودعمكم".

رئيس الراقي اختتم: "في الأهلي تعلمنا العزيمة والعمل والطموح، وليس في أجندتنا مطلقا التراجع أو الابتعاد".

يذكر أن مؤمنة كان قد تم تنصيبه رئيسًا للنادي الجداوي في فبراير الماضي، بعد سحب المنصب من أحمد الصائغ؛ رئيس النادي السابق، على إثر مخالفات مالية.