رئيس الأهلي الأسبق يلوم مجلس مؤمنة بسبب عنبر: انتشلوا النادي من الاختطاف

الأهلي أقال جروس وكلف مازن بهلكي خلفًا له، لكن لعبد العزيز عبد العال رأي آخر

يرى عبد العزيز عبد العال؛ رئيس نادي أهلي جدة السعودي الأسبق، أن المدرب الوطني يوسف عنبر هو الأنسب لقيادة الفريق عقب إقالة السويسري كريستيان جروس، مبديًا تعجبه من عدم استفادة إدارة النادي برئاسة عبد الإله مؤمنة، من خدماته.

الراقي كان قد أعلن أول أمس الإثنين، رسميًا إقالة جروس، بعد تراجع نتائج الفريق، وتعيين المدرب الوطني مازن بهلكي خلفًا له حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال عبد العال، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "ألوم إدارة الأهلي على عدم الاستفادة من خدمات عنبر، الآن عليهم أن ينتشلوا النادي من عملية الاختطاف التي أثرت على الفريق هذا الموسم، وكانت سببًا في تذبذب النتائج، بجانب أنه لا بد من إعادة لم شمل رجالات النادي".

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وأضاف: "يجب على الإدارة أن تمنح بهلكي جميع الصلاحيات الخاصة بالإدارة الفنية، أنا لا أعرف شيئًا عن مؤهلات بهلكي الفنية، لكن كلي ثقة من أن الإدارة تختار الشخص المناسب للفترة الجارية الصعبة".

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يذكر أن بهلكي قاد الراقي لتحقيق الفوز في المباراة الأولى تحت قيادته أمام استقلال طهران الإيراني بثنائية مقابل هدف وحيد، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفتح بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الراقي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 33 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، وخمس نقاط عن النصر صاحب الوصافة.