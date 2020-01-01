بعد تقديم أوراق ترشحه - مؤمنة: أمامنا تحديات كبيرة بالأهلي ونحن لها

عبد الإله مؤمنة يقدم أوراقه بدعم من منصور بن مشعل

تقدم عبد الإله مؤمنة رسميًا اليوم السبت، بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة النادي الأهلي السعودي، متمنيًا مساندة الجمهور له.

المرشح المحتمل قدم أوراقه بدعم من الأمير منصور بن مشعل؛ رئيس هيئة أعضاء شرف النادي، وتشمل قائمته ياسر محروس نائبًا، وعضوية كل من: خالد النهاري، طريف حلواني، طارق خليفة، خالد الشهري، ياسر مدني علاقي وعمر أبو العلا.

وقال مؤمنة، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "قدمنا أوراق ترشحنا، نتمنى أن يكون طموحنا يضاهي طموح الجماهير الأهلاوية، نتمنى دعمهم ودعواتهم، وأشكر الأمير منصور بن مشعل".

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وأضاف: "أمامنا تحديات كثيرة، نحن لها، فقد قدمنا بمحبة كبيرة لهذا النادي العريق، ومع دعواتكم ودعمكم سنتخطى كل ذلك".

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي إسقاط عضوية أحمد الصائغ؛ رئيس الراقي، بعد التحقيق في المستندات التي قدمتها الجمعية العمومية للنادي. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح غدًا الأحد، على أن تُجرى الانتخابات في الثامن من نوفمبر المقبل.