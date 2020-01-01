على طريقة "عوكل" - أبو تريكة يعلق على خماسية الأهلي أمام طنطا

الماجيكو سعيد بانطلاقة الشياطين الحمر الرائعة

علق محمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على فوز الشياطين الحمر الكبير أمام طنطا بطريقة كوميدية مقتبسة من الفيلم المصري الشهير "عوكل".

المارد الأحمر هزم أبناء السيد البدوي بخماسية نظيفة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

الخماسية سجلها حسين الشحات، مروان محسن، أحمد الشيخ ومحمود عبد المنعم "كهربا" (هدفين) في الدقائق 10 و75 و80 و89 و90. (طالع تقرير المباراة)

وكتب تريكة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أوعى الأهلي يا عم الحاج".

@AlAhly اوعي الاهلي يا عم الحاج 😂😂👍👍 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) January 15, 2020

الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 33 في صدارة جدول الترتيب، محققين العلامة الكاملة من 11 مباراة، متفوقين بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيهم.

أما أبناء السيد البدوي فيعانون في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد عشر نقاط فقط، إذ فازوا في مباراة وحيدة، وتعادلوا في سبعة لقاءات وخسروا خمسة آخرين.