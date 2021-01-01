"الأهلي يحتاج لكبير .. الجميع هواة وخائفون من اتخاذ القرارات"

طارق كيال يحمل الإدارة واللاعبين مسؤولية تراجع الأهلي

يرى طارق كيال؛ المشرف العام السابق على الكرة بالنادي الأهلي السعودي، أن الإدارة واللاعبين هما من يتحملان مسؤولية ما يحدث بالنادي، مؤكدًا أن المدرب ليس المشكلة الرئيسة.

الراقي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تلقى الهزيمة في آخر ست مباريات له، ولم يحقق أي انتصار في آخر ثمانية لقاءات.

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وقال كيال، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة": "كل نادٍ يحتاج إلى كبير كي يقود المرحلة، وحال غياب الكبير ستدهور الأوضاع، الأهلي في غرفة مظلمة، وهناك حساسيات موجودة، ومن يتحدث يعتبرونه خارج عن النص، رغم أن معرفة العيوب هي أول طريق الحل، وإدارة الأزمات تحتاج لقرارات قوية وصعبة، وتحتاج لشخص قوي يتحمل مسؤوليتها، لكن كلهم هواة وكلهم خائفون من اتخاذ القرار".

وأضاف: "مشكلة الأهلي اليوم بالإدارة واللاعبين والجهاز الفني، اللاعبون يمكنهم أن يتحملوا مسؤولية الفريق حتى دون إدارة، والمدرب أرى أن دوره لا يزيد عن 30% من قوة الفريق، فإذا كان هناك مدرب عالمي دون فريق مميز، لن يتحقق شيء، وإذا العكس سيحقق الفريق البطولات، وبالتالي الإدارة هي رأس كل شيء، هي من يتحكم في الأمور، والآن الأصلح للإدارة الحالية وأصلح للأهلي أن يتغير المجلس".

يذكر أن الراقي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، ليبتعد عن المنافسة على اللقب، رغم أنه كان في بداية الموسم منافسًا قويًا.