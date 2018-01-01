الأهلي المصري يقترب من ضم مهاجم كورتارو المكسيكي

مسؤولو القلعة الحمراء ضموا لاعب أجنبي وحيد حتى الآن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تفصل خطوات قليلة مسؤولي الأهلي المصري عن الإعلان رسميًا عن التعاقد مع البرازيلي كاميلو سانفيزو؛ مهاجم كوريتارو المكسيكي، للانضمام لصفوف الفريق بداية من يناير المقبل

مسؤولو القلعة الحمراء حتى الآن لم يتعاقدوا سوى مع لاعب أجنبي وحيد هو الأنجولي جيرالدو دا كوستا؛ مهاجم أول أغسطس الأنجولي.

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ووفقًا لصحيفة "Univision" المكسيكية فإن سانفيزو سيرحل عن صفوف فريقه للانضمام لصفوف الشياطين الحمر، لكن الصحيفة لم تفصح عن أي تفاصيل أخرى للصفقة.

ويعد المهاجم البرازيلي صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي كوريتارو على مدار تاريخه، بعدما نجح في تسجيل 62 هدفًا منذ انضمامه له في 2013.

وفي حال إتمام الأهلي التعاقد مع اللاعب سيتعين على مسؤوليه رحيل اثنين من لاعبيه الأجانب، حيث يضم حاليًا التونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي والمالي ساليف كوليبالي، بجانب المنضم حديثًا الأنجولي جيرالدو، واللوائح تنص على وجود أربعة أجانب فقط في صفوف كل فريق.

يذكر أن المهاجم البرازيلي يبلغ من العمر 30 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن، وشارك بالموسم الجاري في 21 مباراة، سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع اثنين آخرين.