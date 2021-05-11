الأهلي يُوضح موقف معلول وأجايي من مواجهة صن داونز

الأهلي يُعاني من غياب عديد لاعبيه للإصابة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أنهم أغلقوا تمامًا صفحة الدوري المصري بانتهاء لقاء القمة أمام الزمالك وبات تركيز الجميع كاملًا موجهًا تجاه مواجهة صن داونز الحاسمة في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي تقدم مساء أمس بهدف صلاح محسن لكن فرجاني ساسي أعاد اللقاء لنقطة الصفر ومنح كل فريق نقطة ليُحافظ للزمالك على صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن منافسه الذي لعب مباراتين أقل.

عبد الحفيظ أوضح أن الأهلي سيدخل معسكرًا مغلقًا بدءًا من يوم الخميس القادم استعدادًا لمواجهة صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستُلعب مباراة الذهاب منها يوم السبت القادم في القاهرة فيما الإياب يوم 22 مايو الجاري في جنوب أفريقيا.

وأوضح المسؤول البارز في الأهلي أن الجهاز الفني وجه تعليمات مشددة إلى جميع اللاعبين بعدم الحديث عن الدوري المصري والتركيز تمامًا على المباراة القارية.

وعن موقف علي معلول وجونيور أجايي من المواجهة، قال عبد الحفيظ "أجايي بدأ التدرب معنا بالفعل منذ يومين وقد أصبح جاهزًا لمباراة الذهاب، قرار إشراكه يعود للمدرب بيتسو موسيماني، فيما علي معلول سيلحق بنسبة 99% بمباراة الإياب وسيُسافر معنا إلى جنوب أفريقيا".

وأخيرًا أتم عبد الحفيظ بالإشارة إلى أن الأهلي يُفكر بعدم العودة إلى مصر بعد مواجهة صن داونز والتوجه مباشرة من جنوب أفريقيا إلى الدوحة القطرية لمواجهة نهضة بركان المغربي في مباراة كأس السوبر الأفريقي.