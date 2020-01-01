بعد رفض الأمن - الخطيب يكثف جهوده لمواجهة صن داونز على استاد القاهرة

الأهلي يتمسك باللعب على استاد القاهرة

جدد محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، محاولاته لإقامة مواجهة فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي على استاد القاهرة الدولي.

المباراة من المقرر أن تقام في 29 من فبراير الجاري، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ورفضت الجهات الأمنية بشكل رسمي أمس السبت، إقامة اللقاء على استاد القاهرة، لدواعي أمنية وانشغال الاستاد بإقامة بعض الحفلات عليه خلال هذه الفترة.

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الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أكد أن الخطيب أجرى اليوم الأحد، اتصالات مكثفة مع أشرف صبحي؛ وزير الرياضة، وعمرو الجنايني؛ رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، للتأكيد من جديد على طلب الأهلي ورغبته في إقامة المباراة على استاد القاهرة.

وتأتي رغبة رئيس القلعة الحمراء باللعب على استاد القاهرة، من أجل زيادة عدد الجماهير المسموح لها بحضور اللقاء، كونه مصيري ويحتاج لتضافر الجهود لدعم الفريق في هذه المرحلة المهمة.

يذكر أنه في حال إصرار الأمن على رفض اللعب على استاد القاهرة، فإن اللقاء سيقام على استاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في جنوب إفريقيا في السابع من مارس المقبل.

وكان بطل جنوب إفريقيا قد أطاح بالمارد الأحمر من ربع النهائي بالنسخة الماضية، بعدما لقنه الهزيمة الأثقل في تاريخ مشاركاته الإفريقية بخماسية نظيفة، ولم يستطع الأحمر الثأر في الإياب، إذ فاز بهدف وحيد.