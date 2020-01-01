رسميًا - استبعاد كهربا ورمضان صبحي من لقاء الإياب أمام صن داونز

سيد عبد الحفيظ: الفوز بثنائية نتيجة مطمئنة قبل لقاء الإياب

قرر السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، استبعاد الثنائي رمضان صبحي ومحمود عبد المنعم "كهربا"، من اللقاء المصيري المقبل أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

المارد الأحمر حقق الفوز أمام بطل جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة، على استاد القاهرة الدولي، بذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الهدفان سجلهما التونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الشياطين الحمر، في الدقيقتين 56 و68، وجاء الثاني من ضربة جزاء. (طالع تقرير المباراة)

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وقال سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلال تصريحاته لبرنامج "نمبر وان": "فايلر قرر اصطحاب نفس قائمة لقاء الذهاب إلى جنوب إفريقيا، نفس الـ20 لاعبًا سيطيرون معنا غدًا لخوض لقاء الإياب".

فايلر كان قد أوضح في المؤتمر الصحفي أن رمضان لم تكتمل جاهزيته بعد للمشاركة في المباريات، بينما يأتي استبعاد كهربا لأسباب فنية. (طالع تصريحاته)

وأضاف مدير الكرة عن المباراة: "الجميع شاهد مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، وكيف قلب الفريق الإنجليزي المباراة لصالحه في الشوط الثاني، لذلك لقاء الإياب أمام صن داونز سيكون مختلفًا تمامًا، نعم فوزنا بثنائية بالقاهرة نتيجة مطمئنة، لكن الإياب سيكون كبيرًا وعلينا الاستعداد بقوة له".

واختتم: "قررنا السفر غدًا لجنوب إفريقيا حتى يتأقلم اللاعبين مع الأجواء هناك، خاصةً مع نقص الأكسجين".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في السابع من مارس المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بجنوب إفريقيا.