مدرب صن داونز عن تصرفات موسيماني: غير أخلاقية

موكوينا يهاجم مدربه السابق بسبب تصريحاته الأخيرة

انتقد رولاني موكوينا؛ المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي المصري، واصفًا تصرفاته بغير الأخلاقية، بعد حديثه مؤخرًا عن جاستون سيرينو؛ لاعب الفريق الجنوب إفريقي.

الأهلي كان يرغب بقوة في ضم سيرينو خلال الميركاتو الشتوي الجاري، واتفق مع اللاعب على كل شيء إلا أن النادي الجنوب إفريقي رفض إتمام الصفقة، اعتراضًا على المقابل المادي.

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وخرج موسيماني بعدها مؤكدًا أن ضياع هذه الفرصة على سيرينو سيندم عليها، بعدما أصبح عمره 30 عامًا، مؤكدًا أنه يبكي بعد فشل المفاوضات.

موكوينا قال، خلال تصريحاته لصحيفة "Sun Sport": "يجب على موسيماني أن يغلق صفقة سيرينو نهائيًا، لأنه لاعب في صن داونز حاليًا، وجدد عقده لمدة أربع سنوات مقبلة، وقال لنا أنه سعيد هنا والتزم مع الفريق".

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن لاعبين بالفرق الأخرى، وعلى موسيماني أن يفعل ذلك، فمن غير الأخلاقي إلى حد ما الاستمرار في الحديث عن سيرينو، بعدما أصدر صن داونز بيانًا رسميًا بإيقاف المفاوضات".

موسيماني كان يرغب في ضم سيرينو في ظل حاجة الأهلي لضم مهاجم قوي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بجانب وجود مروان محسن وصلاح محسن، إذ أنه يضطر للدفع بمحمد شريف؛ جناح الفريق، في مركز المهاجم، كونه الأنسب حاليًا.

ويستعد المارد الأحمر لخوض منافسات كأس العالم للأندية قطر 2020، إذ يلاقي الدحيل القطري في الرابع من فبراير المقبل.