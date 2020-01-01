وائل جمعة عن مواجهة صن داونز: فرصة وجاءت للأهلي

طالب وائل جمعة؛ صخرة دفاع الأهلي المصري الأسبق، لاعبي المارد الأحمر بالثأر لفريقهم من صن داونز الجنوب إفريقي.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أجرى قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل قليل، بأحد فنادق العاصمة المصرية "القاهرة".

وأسفرت القرعة عن اصطدام الشياطين الحمر بصن داونز، على أن يكون لقاء الذهاب في مصر، أحد أيام 28 أو 29 من فبراير الجاري، والإياب أحد أيام 6 أو 7 مارس المقبل.

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وكتب جمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فرصة وجاتلك يا أهلي … نفتكر الوعد ونكون قد الوعد … وكلنا معاك يا أهلي".

للشياطين الحمر ذكرى سيئة مع صن داونز في ربع نهائي البطولة الإفريقية العام الماضي، إذ تلقى الهزيمة الإفريقية الأثقل في تاريخهم بخماسية نظيفة، ولم ينجحوا في الإياب سوى في التسجيل بهدف وحيد.

يذكر أن الأهلي تأهل لربع النهائي كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما تصدر صن داونز المجموعة الثالثة.