صن داونز يُعلن جاهزية مدافعه لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أخبار إيجابية للفريق الجنوب أفريقي

أعلن صن داونز رسميًا جاهزية مدافعه موسى ليبوسا للمباريات القادمة وأبرزها مواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

الظهير الأيسر كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة فريقه مع بلومفونتين سلتيك في الدوري الجنوب الأفريقي، وقد غادر على أثرها الملعب في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي حسمها صن داونز لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.

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حساب صن داونز الرسمي على تويتر أوضح اليوم الخميس أن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أكد جاهزية ليبوسا للعب وخوض المباريات.

المدافع صاحب الـ27 عامًا يلعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وقد خاض مع صن داونز هذا الموسم 17 مباراة في الدوري المحلي و3 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، وقد سجل خلال تلك المباريات هدفين وصنع هدف.

يُشار لأن مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز ستُقام يوم 29 فبراير الجاري في القاهرة، قبل أن يلتقي الفريقان إيابًا في جنوب أفريقيا في الأسبوع الأول من مارس.