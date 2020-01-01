كارتيرون: على صن داونز الحذر.. الأهلي أقوى هذا الموسم

مدرب الزمالك يرى أن حظوظ الجميع متساوية في البطولة

يرى الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني الحالي للزمالك والسابق للأهلي المصري، أن المارد الأحمر لن يكون لقمة سائغة في فم صن داونز الجنوب إفريقي، حيث يرى أنه يمتلك فريقًا قويًا للغاية هذا الموسم.

المارد الأحمر يستضيف بطل جنوب إفريقيا في 29 من الشهر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، بذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان صن داونز قد أطاح بالشياطين الحمر من النسخة الماضية للبطولة، بهزيمته في ربع النهائي بخماسية نظيفة في الذهاب، في نتيجة هي الأثقل في تاريخ الأهلي الإفريقي.

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وقال كارتيرون، خلال تصريحاته لموقع "kickoff" الجنوب إفريقي: "لا أرى أن فوز صن داونز أمام الأهلي بخماسية من قبل ميزة للفريق الجنوب إفريقي، فالأهلي هذا الموسم يبدو أقوى من الماضي ولديه فريق قوي للغاية، بجانب أنه سيكون هناك حالة من الرغبة في الانتقام لدى الشياطين الحمر، فهم يعرفون خصم الآن بشكل أفضل".

وبسؤاله عن حظوظ الفارس الأبيض في البطولة، الذي هو على موعد مع الترجي التونسي، علق المدرب الفرنسي: "أعتقد أن حظوظنا مناصفة مع الخصم، فكل الفرق لديها حظوظ للتأهل، والأمر نفسه بالنسبة للأهلي وصن داونز".

وأضاف: "أرى أن كافة الفرق الثمانية مرشحة لنيل اللقب، منافسة رائعة حقًا، لأنها المرة الأولى التي يتواجد بها أبطال لنسخ سابقة مجتمعين في ربع النهائي، ومن الصعب معرفة من سيكون البطل".

الفارس الأبيض من المقرر أن يستضيف باب سويقة في 28 من الشهر الجاري على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام الإياب في السادس من مارس المقبل.

وكان الأبيض قد هزم فريق الدم والذهب في 14 من الشهر الجاري بثلاثية مقابل هدف وحيد، في كأس السوبر الإفريقي، بالعاصمة القطرية "الدوحة".