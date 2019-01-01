عاد لعادته - الأهلي يعلن توقيع عقوبة على صالح جمعة

اللاعب تعهد بالاتزام، لكنه أخلف وعده

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، معاقبة صالح جمعة؛ لاعب وسط الفريق، لتغيبه عن المران دون إذن.

اللاعب كان قد تخلف عن مران المستبعدين من مواجهة كانو سبورت الغيني الإستوائي، أمس السبت، دون إذن مسبق من الجهاز الفني.

وأوضح عبد الحفيظ أنه قرر توقيع غرامة مالية عليه، وفقًا للائحة المعمول بها بالفريق.

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وشارك صالح في مران الفريق عصر اليوم الأحد، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.

المارد الأحمر يلاقي الفريق الحربي في الثاني من أكتوبر المقبل، في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأحمر قد استهل موسمه المحلي بالفوز أمام سموحة السكندري، بهدف وحيد، سجله رمضان صبحي.

يذكر أن الشياطين الحمر تأهلوا بالأمس إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعدما تغلبوا على كانو سبورت برباعية نظيفة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.