محاولات لحفظ ماء الوجه .. المحمدي يضع شرطه للموافقة على تدريب الأهلي

تم رفض يوسف عنبر من الاتحاد السعودي

وضع إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، نفسها في مأزق جديد أمام الجماهير بالتعاقد مع يوسف عنبر، لتولي المسؤولية الفنية للفريق، في ظل عدم نظامية هذا التعاقد وفقًا للوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

إدارة الراقي أعلنت أمس الأربعاء، فسخ التعاقد مع الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للفريق، بالتراضي بين الطرفين، وتعيين عنبر خلفًا له حتى نهاية الموسم الجاري.

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ووفقًا للصحفي بصحيفة "الرياضية" عبد الله أحمد، فإن اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفضت بشكل رسمي تعيين عنبر بالراقي في الموسم الحالي، نظرًا لعمله مع نادي البكيرية في الموسم نفسه، وهو ما يخالف اللوائح، التي تمنع المدربين من العمل مع فريقين في موسم واحد.

🚨-رسميًا :



رفضت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي ..

تعيين المدرب يوسف عنبر ..

مع النادي الأهلي في الموسم الحالي ، بسبب تدريبيه لنادي البكيرية ..



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✨ فتحت ادارة الأهلي المفاوضات مع مدربين اخريين للتعاقد مع احدهم .. #الاهلي pic.twitter.com/Zb7sJ2Fdjv — عبدالله احمد (@AbdullahAB00) March 25, 2021

وبدأت إدارة النادي الجداوي في البحث عن بدائل أخرى قبل نهاية فترة التوقف الدولي الحالي، إذ وضعت المدرب الوطني صالح المحمدي على رأس اهتماماتها.

لكن مصطفى الشيخي؛ رئيس تحرير صحيفة "هاتريك"، أكد أن المحمدي اشترط أن يتعاقد معه الأهلي بعقد طويل الأمد، وليس مجرد فترة مؤقتة.

الشيخي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا ارادت إدارة الاهلي حفظ ماتبقى من ماء الوجه فعليها الاسراع بالبحث عن بديل مؤقت بعقد ستة أشهر ومن ثم البحث في نهاية الموسم عن مدرب متمكن".

وأضاف: "صالح المحمدي يبغى عقد طويل وليس مدرب طوراي "مؤقت" وهذا ابسط حقوقه في زمن الاحتراف وقعوا معاه عقد وخاصة عمله شاهد علية في فترة سابقة مع الاهلي".

إذا ارادت إدارة الاهلي حفظ ماتبقى من ماء الوجه فعليها الاسراع بالبحث عن بديل مؤقت بعقد ستة أشهر ومن ثم البحث في نهاية الموسم عن مدرب متمكن صالح المحمدي يبغى عقد طويل وليس مدرب طوراي "مؤقت" وهذا ابسط حقوقه في زمن الاحتراف وقعوا معاه عقد وخاصة عمله شاهد علية في فترة سابقة مع الاهلي pic.twitter.com/VwtO1ZH8BE — مصطفى الشيخي | بديل (@M_Alshekhi0) March 25, 2021

المحمدي سبق وأن قاد الراقي في الفترة من سبتمبر وحتى أكتوبر 2019، وخلال أربع مباريات، فاز في ثلاث، وتعادل في واحدة.

يذكر أن الراقي حقق أسوأ سلسلة هزائم في تاريخه، إذ تلقى الهزيمة في آخر خمس مباريات له بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتراجع للمركز السابع بجدول الترتيب.