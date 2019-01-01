في أول مران له بعد الشفاء - عاشور يغادر مصابًا رفقة إكرامي

لا جديد في القلعة الحمراء - الإصابات أصبحت فرض عين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يتساقط لاعبو الأهلي المصري يومًا تلو الآخر ضحية الإصابات المتكررة، حتى من يعود منهم حديثًا من فترة علاج طويلة.

المارد الأحمر خاض تدريبه الصباحي اليوم الإثنين، على ملعب التتش، استعدادًا لملاقاة شبيبة الساورة الجزائري في 18 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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وعاد حسام عاشور؛ لاعب وسط الفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم، بعدما غاب عن المباريات الأخيرة، إثر معاناته من إصابة في الكاحل.

لكن عاشور غادر المران مصابًا بعد تدخل قوي مع حارس المرمى شريف إكرامي، والذي أصيب هو الآخر، وغادرا المران رفقة خالد محمود؛ طبيب الفريق.

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وأصبح الأهلي لا يخرج من مباراة أو تدريب إلا بخسائر من الإصابات، حيث يغيب عن صفوفه أكثر من 11 لاعبًا أساسيًا على رأسهم المغربي وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن وسعد سمير وأحمد فتحي وغيرهم.

يذكر أن الشياطين الحمر حققوا الفوز في مباراتهم الأولى بدور المجموعات أمام فيتا كلوب الكونغولي بثنائية نظيفة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويقع الأحمر ضمن المجموعة الأخيرة التي تضم الفريق الكونغولي، وشبيبة الساورة وسيمبا التنزاني.