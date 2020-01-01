الهلال السوداني يُوضح حقيقة اهتمامه بضم صالح جمعة من الأهلي

اللاعب قريب من الرحيل عن القلعة الحمراء

نفى حمادة صدقي المدير الفني لفريق الهلال السوداني اهتمامهم بالتعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط الأهلي المصري خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد تحدثت عن اقتراب رحيل اللاعب عن المارد الأحمر في يناير الجاري لخروجه من حسابات المدير الفني رينيه فايلر الذي لم يمنحه فرصة اللعب أبدًا هذا الموسم.

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وتحدثت التقارير مؤخرًا عن اقتراب جمعة من اللعب في الدوري السوداني وتحديدًا بقميص الهلال الأزرق، لكن وكيله كان قد نفى ذلك بقوله عبر حسابه الرسمي في تويتر "معلومة سريعة: لم يتم طرح فكرة انتقال صالح جمعة للدوري السوداني، و بشكل عام الفكرة غير واردة".

واليوم أكد حمادة صدقي حديث مجدي بقوله لبرنامج الإعلامي أحمد شوبير "صالح جمعة لاعب كبير وممتاز وأي نادٍ يرغب بالتعاقد معه، لكننا لم نتواصل مع الأهلي أو اللاعب، ولا نفكر حاليًا بضمه".

أضاف "الهلال يرغب بضم لاعبين من الدوري السوداني بجانب لاعب من أفريقيا، سأجتمع مع الإدارة لاحقًا للحديث عن تلك الأمور".

وحول مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا، أكد المدرب المصري أن المهمة صعبة لكن مشددًا في نفس الوقت أن طموحاتهم كبيرة وهدفهم الذهاب لأبعد مدًى ممكن.

مضيفًا "المجموعة صعبة وكافة الأندية مازالت تمتلك حظوظًا للتأهل، نتمنى أن نصل لأبعد نقطة ونحقق الفوز في المباراة القادمة أمام النجم الساحلي، نعلم أنه سيأتي للسودان بطموحات كبيرة بعدما هزمناه في ملعبه. المباراة القادمة ستكون أصعب بالتأكيد".

"لا أفكر بمواجهة الأهلي حاليًا، سنلعب ضد بلاتينيوم في زيمبابوي بعد مواجهة النجم الساحلي، ستكون مباراة صعبة وأتمنى أن نحسم تأهلنا للدور القادم قبل اللعب ضد الأهلي".